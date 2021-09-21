شكرا لقرائتكم خبر عن صناع فيلم "روحى فيك" يحتفلون بنهاية التصوير وعيد ميلاد منة فضالى معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق عمل فيلم "روحى فيك" بعيد ميلاد الفنانة منة فضالى داخل كواليس أخر يوم تصوير الفيلم، وذلك داخل أحد فيلات مدينة 6 أكتوبر، حيث تم إحضار تورتة كبيرة، واحتفل صناع العمل بعيد ميلاد منة ونهاية التصوير معا.

فيلم "روحى لك"، من بطولة إيهاب فهمى، مروة عبد المنعم، شريف باهر، أحمدعبد العزيز، إسلام إسماعيل، وظهورخاص للفنان أحمد سلامة تأليف ناجي عبد الله، وإنتاج عمرو طنطاوى، وإخراج مازن نيازى، وتدور قصته حول طبيبة شابة مكرسة حياتها لعملها فى المستشفى، وتتعرض لحادث يقلب الأحداث.



ابطال الفيلم يحتفلون بمنه فضالى ابطال الفيلم يحتفلون بمنه فضالى

يذكر أن الفنانة منة فضالى تشارك في بطولة أكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية، الأول هو "مينى بار" الذى صورت فيه عددًا من مشاهدها قبل توقفه بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها بطل العمل نضال الشافعى، وتجسد منة خلال الأحداث دور فتاة شعبية تعيش في حارة وتعمل "ويتر في بار" وتواجه العديد من الصعوبات بسبب عملها وطبيعة البيئة التي تعيش فيها.

وبدأت منة فضالى مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان "في القلب" وهو بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، طونى ماهر، إنجى كيوان، أوستين إسحاق سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ وعادل مرسي وإخراج مرقس عادل وتم تصوير عدد من المشاهد وتوقف العمل بسبب سفر عدد من أبطاله وانشغالهم بأعمال أخرى.