شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Shang-Chi يواصل السيطرة على شباك التذاكر و Free Guy يحاول إزاحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فيلم الاكشن والخيال Shang-Chi السيطرة على شباك التذاكر للأسبوع الخامس على التوالى، بإيرادات وصلت لـ2.32 مليون دولار فى الأيام الثلاثة الأخيرة، ليصل إجمالى الإيرادات لـ274 مليونًا و938 ألف دولار منذ وصوله دور العرض حول العالم، وكان قد حقق 71 مليونًا و400 ألف دولار فى العرض الافتتاحى للعمل، الذى طرح منذ يوم 3 سبتمبر الجارى.

واحتل فيلم "Free Guy" المركز الثانى برصيد 677 ألف جنيه إسترلينى وإجمالى 15.3 مليون جنيه إسترلينى فى ستة أسابيع، ليحظى بالمركز الثانى فى الأسبوع السادس من عرضه.

فيلم Shang-Chi ينضم إلى أفلام الأبطال الخارقين التى أنتجتها "مارفل" خلال العقود الماضية، وتدور أحداث الفيلم الذى يقوم ببطولته الكندى ذات الأصول الصينية "سيمو ليو"، حول "شانج تشى" الذى يدربه والده منذ الصغر على الفنون القتالية، فيصبح من أقوى المقاتلين، لكن فيما بعد يتمرد على خطط والده ويدافع عن الأرض في مواجهة منظمة "الخواتم العشرة".

ويقوم ببطولة الفيلم الجديد Shang-Chi كل من أوكوافينا، إنه ليو، ميشيل يوه، تيم روث، بنديكت وونج، فالا تشين، بن كينجسلي، توني تشيو واي ليونج، فلوريان مونتينو، دالاس ليو، روني تشينج.