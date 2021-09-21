شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يكشف عن أغنيته الجديدة "أذواق" بتوقيع أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مقربة من النجم النجم عمرو دياب عن بوستر أغنيته الجديدة "أذواق" المقرر طرحها خلال أيام، وهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، وتوزيع أحمد إبراهيم ، ومن المقرر أن يطرح الهضبة برومو الأغنية خلال 48 ساعة.

وكان عمرو دياب طرح هذا الصيف 3 أغنيات هي "الدنيا بترقص" و"اتقل" و"أحلى ونص"، يذكر أن الهضبة قد طرح مؤخرا أغنيته «أحلى ونص»، من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وفى سياق آخر، أجل عمرو دياب مشروعه السينمائى الذى كان قد أعلن عنه الفترة الماضية، وكان من المفترض عرضه على إحدى المنصات الرقمية، ولكن تم تأجيل الفيلم الوثائقى عنه لحين الاستقرار على موعد لتصويره .