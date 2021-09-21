داليا مبارك تشارك في أوبريت "ليلة وطن" ونشاط فني ملحوظ...

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"الخليج 365": شاركت الفنانة السعودية داليا مبارك مؤخراً في حفل خاص لشركتي Milk Makeup و Sephora العالميتين في دبي بوجود ممثلي الشركتين.

تألقت داليا خلال الحفل بفستان أزرق من تنسيق مايا التل، لفت الأنظار وأثار اعجاب متابعيها وسط اجماعهم على التجدد والتغير الذي تقوم به مؤخراً على صعيد الإطلالات.

توجّهت بعدها الى المملكة العربية السعودية حيث ستشارك في أوبريت "ليلة وطن" الضخم الذي سيجمعها مع النجوم راشد الماجد، ماجد المهندس، خالد عبد الرحمن وعائض ، وذلك لمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يصادف في الـ 23 من سبتمبر.

هذا وتستعد داليا لعدة مشاريع فنية أخرى، منها إحياء حفل خاص لمناسبة العيد الوطني الإماراتي في أواخر نوفمبر، ومشاركتها في معرض إكسبو 2021 الدولي في دبي الشهر القادم.

يذكر أن الفنانة الشابة ما زالت تحصد نجاح أغنية "يمكن" التي لاقت أصداء إيجابية عند جمهورها وحققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب وهي من كلمات الشاعر علي بو غيث وألحان النجم بدر الشعيبي، وتوزيع علي المتروك، كما وتنشط حالياً في التحضير لعدد من الأعمال الغنائية المميزة التس ستطلقها قريباً.

