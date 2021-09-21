مواعيد إعادة عرض مسلسل "العراف" لعادل إمام على "mbc مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تعرض قناة "MBC مصر" حلقات الكوميديا الإجتماعية السياسية "العراف"، مع النجم الكبير عادل إمام يومياً في تمام الثامنة مساءً.

تدور قصة مسلسل "العراف" حول"نصاب محترف" يتقمص شخصيات مُتعدّدة بمواصفات عالمية، وبدرجةٍ تمكّنه من خداع الجميع بمَن فيهم أجهزة الأمن، ويتفادي جميع المطبات، ويتلاعب بعقول من يحيط به بمن فيهم زوجاته وأبنائه الذين يحاول عبر الحلقات جمع شملهم على الرغم من إنشغاله بالنصب والتزوير، فمن لواءٍ صارمٍ في مباحث الأموال العامة، إلى رجل أعمالٍ ثري من بور سعيد، إلى طبيب شهير يمارس الطب في مدينة المنصورة، إلى سفيرٍ في وزارة الخارجية، فمحامٍ قدير، وتاجر أنتيكات مُحنّك، وعرّاف ذائع الصيت في الخليج والعالم العربي، سلسلة من الشخصيات يُقدمها النجم عادل إمام يومياً وينتقل بها من عالمٍ إلى آخر، في أجواء من الكوميديا الساخرة.

يضم العمل عدداً كبيراً من نجوم الدراما والكوميديا، منهم: نهال عنبر، وعبد الرحمن أبو زهرة، وصفاء الطوخي، ريهام أيمن، ورشا المهدي، وشريف رمزي، وأحمد فلوكس، ومحمد عبد الحافظ، ومحمد الشقنقيري، وغيرهم، إلى جانب أبطال العمل عادل إمام وحسين فهمي وطلعت زكريا وشيرين، والمسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

يُعرض مسلسل "العراف" على "MBC مصر" يومياً من الأحد إلي الخميس الساعة 8:00 مساءً، ويُعاد يومياً الساعة 3:00 بعد منتصف الليل.

