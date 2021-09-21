أول تعليق من الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول بعد إعلان خطوبته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"جاتلي اللي حبيتها بالتلاتة".. بتلك الكلمات أعلن الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، عن خطوبته التي تمت مساء أمس الأثنين في جو عائلي".

الشاعر أحمد حسن راؤول في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "العروس من خارج الوسط الغنائي، وتمت الخطوبة مساء أمس في إطار عائلي، وإن شاء الله عند عقد القران يتم الاحتفال في حضور الأحباب من الأهل والأصدقاء".

وكان الشاعر نشر عبر صفحته في موقع إنستجرام صورة الخطوبة، وكتب: "التوقيت 20-9-2021، جاتلي اللي حبيتها بالتلاتة، باب الجمال اتفتح لي على أحلى اختراع، اللي خلت عقلي وقف، وبقيت واقف على تكة، تمت واتخطبنا الحمد لله".

الشاعر أحمد حسن راؤول كتب في المنشور أسماء أشهر الأغاني التي كتبها، ومنها "باب الجمال" للفنان محمد منير، و"اختراع" تامر حسني، و"عقلي وقف" نوال الزغبي، و"حبيتك بالتلاتة" نداء شرارة.

يذكر أن أخر أعمال أحمد حسن راؤول مع الفنان رامي جمال، وهي أغنية "كنا ممكن نتفق" والتي طرحها يوم 19 أغسطس، عبر موقع "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد "ولسه".

الأغنية من ألحان محمد حمزة، وتوزيع وميكساج وماستر أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.