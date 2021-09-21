شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يفتح باب التطوع للشباب بدورته السادسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي عن فتح باب التطوع للشباب من الجنسين للمشاركة والعمل في تنظيم دورته السادسة المقرر انطلاقها في الفترة من 06 ـ 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وقالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان إن فتح باب التطوع للشباب في المهرجان من أهم أهدافه على مدار دورته لأنه يدعم فكرة روح العمل الجماعي وأهمية بناء كوادر جديدة من الشباب في الإدارة الثقافية ومجال المسرح والمساهمة في تنظيم المهرجانات الفنية المختلفة.

وأضافت : المهرجان بالفعل في دوراته السابقة صنع جيلا من الكوادر يعتمد عليهم حاليا في إدارته ، ويستمر المهرجان في هذا الإطار بدورته المقبلة ، وعلى الراغبين في المشاركة استيفاء البيانات المطلوبة في استمارة سيتم طرحها على موقعه الرسمي وجميع منصاته علي السوشيال ميديا وسيتم الاستجابة للطلبات المقدمة وتحديد موعد لمقابلة شخصية، ويشترط أن يكون العمر ما بين ٢٠ الي ٣٥ ويفضل إجادة المتقدمين للغة الإنجليزية أو الفرنسية ومهارات الحاسب الآلي ، وعلى من يرغب إرسال السيرة الذاتية مع صورتين وبطاقة الرقم القومي علي الايميل التالي :

[email protected]

والرابط التالي للاستمارة لمن يرغب في التطوع:

https://forms.gle/c4bMhZkJgSFf8mTYA

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي.