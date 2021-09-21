شوق الهادي تتعرض للانتقادات بسبب رقصها مع محمد رمضان في دبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة الكويتية شوق الهادي، مقطع فيديو ظهرت فيه ترقص مع النجم محمد رمضان، في مدينة دبي الإماراتية.

وظهرت الهادي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي ترقص مع رمضان.

كما نشرت صورا معه عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على "إنستجرام".

وتعرضت "شوق" لانتقادات من بعض متابعيها ممن رفضوا رقصها بالقرب من محمد رمضان، وآخرين اعتبروا ملابسها جريئة.

ويواصل الفنان محمد رمضان، استعداده في دبي لتسجيل وتصوير كليب دويتو غنائي جديد يجمعه مع مغني الراب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل سولكينج.

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة