شاهدوا جمال إبنة إيمان العاصي “ريتاج” بأحدث ظهور لها مع والدتها.. لن تصدقوا كيف أصبحت!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 05:47 مساءً - حرصت الفنانة المصرية إيمان العاصي علي مشاركة جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” عبر خاصية الاستوري وظهرت إيمان العاصي مع ابنتها وهما في نزهة وأثارت صورتهما إعجاب متابعيها.

ولقيت الصورة التى شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وتداولها مجموعة كبيرة من الحسابات النشطة المعنية بأخبار المشاهير والفنانين علــي مواقع التواصل الإجتماعي.

كما حصدت إعجاب الكثيرين، وأكـــد عـــدد كبيـــر من جمهورهــا علي الشبه الكبير بينها وبين إبنتها الوحيدة “ريتاج”، كما أشاد الكثيرين بجمال الأخيرة وبرائتها، وحصدت إعجاب الآلاف من جمهورها ومحبيها.

وسبق أن جهت الفنانة رسالة لابنتها، عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، من خلال صورة شاركتها معها، وقالت خلالها، «وجودها بيكملني ويطمني ويخليني مش حاسه انه ناقصني حاجه في الدنيا، هي طاقة أمل وحب وحياة بالنسبة لي، بتحس بيا وبقلبي من غير ما أتكلم، حنينة على كل الناس، حقيقة في مشاعرها ربنا خلق فيها حاجة مش في حد، كاملة بيكي يا ريتا ومش ناقصني حاجه بيكي، ربنا ادهالي علشان عارف هتعمل ليا ايه عوضي الحلو في كل حاجة قوية بيكي».

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وتنتظر الفنانة إيمان العاصي عرض فيلمين لها خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد غياب عن الشاشة الكبيرة 3 سنوات منذ أن قدمت فيلم حرب كرموز عام 2018 حيث انتهت إيمان من تصوير “فيلم الفارس” من إنتاج أيمن يوسف وتأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبدالعزيز ويشارك في بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حسين فهمى وأحمد زاهر.

كما تنتظر إيمان العاصي عرض “فيلم عمار” في دور العرض السينمائية بعد أن تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السابقة ضمن عروض منتصف الليل.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم عمّار من إنتاج شركة Nilewood .

وتدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الـ3 بمسكنهم الجديد بعد أن يبدأ البيت تدريجيًا بإمتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه أو أن الجدران المشئومة كانت وراء تلك الجرائم.

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