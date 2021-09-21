ستيف هارفي سعيد بعلاقة ابنته لوري مع مايكل جوردن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّر مقدم البرامج والكوميدي الأميركي ستيف هارفي عن سعادته من أجل ابنته لوري ورضاه عن علاقتها بالممثل الأميركي مايكل بكاري جوردن.

وصرّح هارفي (64 عاماً) لـ”بيبول” People: “لا أتحدث عن هذه الأمور على العلن لكن هذه المرة التي أكون فيها سعيداً من أجل ابنتي في علاقتها وهي أيضاً سعيدةٌ جداً”.

وأعلن جوردن (34 عاماً) ولوري (24 عاماً) عن علاقتهما بشكلٍ رسمي على “انستغرام” في شهر كانون الثاني (يناير) بعد أشهر من انتشار الإشاعات حول مواعدتهما. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الثنائي عن نشر الصور التي تظهر حبهما لبعضهما بعضاً.

وأضاف هارفي متحدثاً عن حبيب ابنته: “إنه شابٌ جيدٌ وإن لم يكن كذلك لتخلصت منه بطريقتي الخاصة… لا يهمني إن كان وسيماً أو ظريفاً، فأنا أب وأريد أن تكون ابنتي أميرتي مع شخصٍ يعاملها كما أعاملها أنا”.