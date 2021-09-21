ما سبب اختفاء بريتني سبيرز عن “إنستغرام”؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت المغنية الأميركية، بريتني سبيرز، إلى “إنستغرام”، بعد أقل من أسبوع من تعطيل حسابها، وقالت نجمة البوب إنها كانت في استراحة من منصة التواصل الاجتماعي. وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية فإنها قررت الابتعاد للاحتفال بخطبتها. وعندما عطلت حسابها على “إنستغرام”، الأسبوع الماضي، وعدت المغنية بأنها لن تكون بعيدة عن هذه المنصة لفترة طويلة، ووفت بوعدها بالفعل.

وقد أعلنت بريتني (39 عاماً) خبر خطبتها من سام أصغري (27 عاماً)، في وقت سابق من هذا الشهر.

وشارك الثنائي، اللذان تربطهما علاقة حب منذ التقيا عام 2016، في موقع تصوير فيديو موسيقي، خبر الخطبة من خلال منشورات على “إنستغرام”، تُظهر خاتم خطبة سبيرز المرصع بالألماس.

وكانت أخبار سبيرز (39 عاماً) قد تصدرت الصحف ووسائل الإعلام هذا العام، بعدما شنت معركة قضائية ضد والدها لكف يده عن شؤونها، وإنهاء الوصاية القانونية التي تحكم حياتها منذ عام 2008، وقد قبل الأسبوع الماضي التخلي عن تولي الوصاية على نجمة البوب. كما أعرب عن رغبته في التعاون مع المحكمة والمحامي الجديد لابنته، تمهيداً لانتقال سلس إلى وصي جديد، وقد طلب والد بريتني سبيرز رسمياً من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته، منذ أكثر من 13 عاماً، في ما يخص حياتها الشخصية، وشؤونها المالية، على حد سواء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.