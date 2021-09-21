زين مالك وجيجي حديد يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقامت عارضة الأزياء الأميركية الفلسطينية الأصل جيجي حديد حفل ميلادٍ لابنتها كاي من المغني البريطاني زين مالك لإتمامها عامها الأول.

ونشر أفراد عائلة حديد صوراً للحفل على “انستغرام”، حيث ظهر فيها الكثير من الألعاب الملونة وبالونات كبيرة على شكل أحرف لاسم الطفلة.

وعايدت عارضة الأزياء بيلا حديد ابنة أختها من خلال نشر صورٍ عدة أرفقتها بما يلي: “عيد ميلاد سعيد لأجمل هدية حظيت بها عائلتنا. لم أكن أعلم أن قلبي سيمتلئ حباً لهذه الدرجة! أنت ترسمين البسمة على وجهي عندما أحزن وتجعلينني أبكي فرحاً لكونك موجودةً فحسب”.

ونشرت جدة كاي يولندا حديد بدورها صوراً تجمعها بحفيدتها وكتبت: “عيد ميلاد سعيد لملاكي كاي التي أتمّت عامها الأول. لا يمكن للكلمات أن تصف كم من الحب والفرح قد أضفت إلى حياتنا في هذا العام”.

وكانت جيجي حديد قد صرحت لمجلة “هاربر بازار” Harper’s Bazaar في شهر آب (أغسطس) أنها تحتفظ بدفتر يوميات من فترة حملها.

وقالت حديد: “في خلال حملي، خصصت دفترين لتدوين يومياتي، واحد للأيام الجميلة وآخر للأيام السيئة. واحتفظت بهما للذكرى ولابنتي كاي”.

وأشارت حديد الى أن الأيام السيئة هي الأيام التي انتابها فيها القلق وراودتها الشكوك حول استعدادها لتكون أماً جيدة.