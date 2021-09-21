نقابة الموسيقيين تكشف موقف تظلّم حسن شاكوش من قرار إيقافه عن الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مستشار نقابة المهن الموسيقية، علاء عامر، في تصريحات صحفية، عن موقف التظلم الذي تقدم به مطرب المهرجانات حسن شاكوش إلى النقابة، بعد إصدارها بيانًا بوقفه ومنعه من الغناء، وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه، بشأن مشاجرته مع المطرب رضا البحراوي، في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي.

وأشار عامر إلى أن شاكوش تقدم بتظلم منذ فترة، وحتى الآن لم يُنظر له؛ بسبب عدم عقد جلسة للمجلس. وقال: “حتى الآن لا يوجد جديد بشأن تخفيف القرار الذي أصدرته النقابة ضد حسن شاكوش.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت بيانًا بمنع حسن شاكوش من الغناء، بسبب مشاجرته مع المطرب رضا البحراوي، في حفل مشترك بينهما بالساحل الشمالي، وتبادلا الألفاظ البذيئة والإشارات الإباحية بالأيدي أمام الجمهور، وهو ما لم تتقبله النقابة، لتصدر بيانًا حاسمًا في هذا الأمر، لمنع تكراره مرة أخرى.

ورفضت نقابة المهن الموسيقية هذا الفعل المسيء، معربةً عن غضبها من حدوثه، مشيرةً إلى أن الفنان رضا البحراوي وحسن شاكوش لا يقدران قيمة النعمة التي يمتلكانها وهي وقفتهما على المسرح أمام الجمهور، حيث إن الفن جاء لرقي السلوك والأخلاق لدى الجمهور ليس لانحداره، وهو ما لم ينظر له الثنائي.