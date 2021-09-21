شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطية ينتهى من تصوير كليب "طنش" فى لبنان بتوقيع جاد شويرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد عطية من تصوير أحدث كليباته والتى تحمل اسم "طنش" فى لبنان بعدد من الأماكن الشهيرة هناك، وتولى إخراج الكليب جاد شويرى، ومن المقرر طرحه خلال شهر أكتوبر المقبل، والأغنية من كلمات وألحان محمد عطية، وتوزيع نادر حمدى.

وكانت المذيعة والمدونة ميرنا الهلباوى أعلنت فى الرابع من يوليو الماضى انفصالها عن الفنان محمد عطية، حيث نشرت ميرنا عبر خاصية ستورى بحسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، صورة مكتوب عليها "سينجل.. الحمد لله على كل شيء"، كما حذفت ميرنا صورها مع محمد عطية والتى نشرتها على حسابها طوال فترة خطبتهما، فيما لم تكشف عن أسباب الانفصال، وحذف أيضا محمد عطية بعض الصور من على حسابه على إنستجرام التى تجمعه بميرنا الهلباوى من ضمنها صور الخطوبة، فيما ترك مجموعة أخرى من الصور التى تجمعهما مع بعض الأصدقاء.