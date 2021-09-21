شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة حمدى تنفى وفاة الفنان سمير صبرى: بعتذر جدًا إنى صدقت السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة الكبيرة مديحة حمدى، وفاة النجم سمير صبرى، بعد كتابة بوست عبر حسابها على فيس بوك، تعلن فيه وفاته، واعتذرت عما بدر منها من كتابة خبر خاطئ باستعجال.

وقالت مديحة حمدى لـ " الخليج 365":"آسفة جدا إنى كتبت بوست وفاة سمير صبرى، و بعتذر جدا، وأتعملت من الدرس ده إنى ما أصدقش أى حاجة على السوشيال ميديا".

وتابعت:"آسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع سمير صبرى أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد، وفعلا هذا درس لى شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق فى الخبر قبل أن أعلق ومرة أخرى أسفة جدا جدا سمير صبرى دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".