شكرا لقرائتكم خبر عن "عقبال عوضك" لـ مى كساب وهالة فاخر تتناول العنوسة وتأخر الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج معتز حسام، أنه يتبقى يومين على الانتهاء من تصوير حدوتة "عقبال عوضك" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، من بطولة الفنانة مى كساب وهالة فاخر، حيث صور على مدار 8 أيام كاملة، ومن المقرر أن تعرض الحدوتة الفترة المقبلة على قنوات المتحدة.

وأكد معتز لـ الخليج 365" أن المسلسل يتناول أكثر من قضية أبرزها قضية العنوسة، وتأثيرها على المجتمع، بالإضافة إلى تأخر البنات في الزواج وكيف تؤثر تلك الظاهرة على الأمهات والعائلات، وكيفية تعامل الأهل والأصدقاء مع تلك الظاهرة.

حدوتة "عقبال عوضك" ضمن مسلسل "زى القمر" للمنتجة مها سليم وسينرجى، بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب.

وكان معتز حسام قد أخرج حدوتة "أنا قبلت" وعرضت الأيام الماضية، وبطولة ايتن عامر، وعدد كبير من الفنانين

من ناحية أخرى، بدأت قناة cbc عرض حلقات حدوتة "1 %" بطولة النجمة صابرين إخراج أحمد شفيق، على شاشتها، من يوم السبت الماضى وتعرض 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً والساعة 11 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما ستعرض أيضا فى نفس الوقت على منصة watch it.

"1%" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، وهى الحدوتة الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل "زى القمر"، حيث تم عرض الحدوتة الأولى على قناة cbc بعنوان "غالية" بطولة درة وإخراج شيرين عادل، وانتهى عرض الحدوتة الثانية "أنا قبلت" إخراج معتز حسام ، ويتواصل تصوير الحدوتة الرابعة بعنوان "اللى خلف مامتش" بطولة سوسن بدر، وإخراج إسماعيل فاروق.