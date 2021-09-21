شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن يحارب على السلطة فى فيلم "The Tragedy of Macbeth" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم The Tragedy of Macbeth، بطولة النجم العالمي دينزل واشنطن، عن التريلر الرسمي الأول للفيلم المستوحى من إحدى المسرحيات الكلاسيكية التى قدمها ويليام شكسبير، والمقرر طرحه فى دور السينمات فى 14 يناير المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة A24 ، التريلرالرسمي للفيلم الجديد الذى يخرجه "جويل كوين"، ويشارك فى بطولته النجم العالمي دينزل واشنطن والنجم ماكدورماند ينزلان، ويجسد واشنطن دور اللورد ماكبث ويجسد فرانسيس ماكدورماند دور الليدي ماكبث، كما هو الحال في الرواية، وسيسرد الفيلم أساليب الزوجين من أجل السيطرة على السلطة فى اسكتلندا.

ويظهرفى التريلرالأول للفيلم مقاطع مفككة لطيور سوداء كبيرة تحلق في السماء، وتظهر ماكبث وهى تمشي عبر الصحراء، ويدًا ترفع تاجًا من الأرض، والليدي ماكبث تنظر بخوف، ويظهرالحوار الوحيد هو صوت ساحرة.



