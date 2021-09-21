شكرا لقرائتكم خبر عن جال جادوت تتحول لـ"باتمان"بقناع بن أفليك فى كواليس Justice League .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت عدسات المصورين فى كواليس تصويرمشاهد فيلم Justice League، لقطة طريفة للممثلة العالمية جال جادوت، صاحبة شخصية wonder woman الشهيرة فى عالم مارفل، وهى ترتدى قناع النجم العالمى بن إفليك، الذى يجسد شخصية باتمان.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية، فى تقريرها، مقطع الفيديو تظهر فيه "جادوت" وهي ترتدي قناع شخصية باتمان فى كواليس تصوير فيلمهما الاخير Justice League، وهى تسخر من ضخامة حجم القناع على وجهها، وأوضحت الصحيفة البريطانية أن تاريخ تصوير الفيديو كان فى 2017 أى قبل أربعة سنوات.

تطلب الأمر مساعدة رجلين لوضع القناع على رأس جادوت حسب ما ظهر فى الفيديو، بينما جلست الممثلة على طاولة ترتدي زي شخصيتها، ليصفها الكثيرين من طاقم التصوير بشكل ساخر بأنها شقيقة باتمان.



جال جادوت تحاول ارتداء قناع باتمان



جال جادوت

وكانت موقع ديلى ميل، قد كشف خلال تقرير أخر عن تغير ملامح النجمة جال جادوت بصورة كبيرة، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها فى شوارع لوس أنجلوس، حيث زاد وزنها بصورة ملحوظة للغاية بسبب حملها بطفلها الثالث، وفقاً لما أعلنت عنه فى وقت سابق من العام الجارى، وتحديداً بشهر مارس الماضى، إلا أنها لم تكن وقتها زادت بهذا الشكل.