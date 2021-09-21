شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "حنة ورد" يفوز بجائزة أفضل مونتاج من مهرجان "ألبا" السينمائى فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازالفيلم المصري القصير "حنة ورد" بجائزة أفضل مونتاج للمونتير محمد ممدوح من مهرجان ألبا السينمائي في إيطاليا، وكان فاز مخرج الفيلم مراد مصطفى بجائزة أفضل مخرج وذلك عن فيلمه القصير حنة ورد من مهرجان Long Story Shorts international Film Festival .



المونتير محمد ممدوح

فيلم "حنة ورد" سبق وفاز بالجائزة الكبرى، وهي أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان الفيلم الأفريقي، وهو الفيلم المصري الذي شارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان ناشفيل الدولى بأمريكا فى دورته الـ51 وهو المهرجان المؤهلة جوائزه لمسابقة الأوسكار.

وحاز الفيلم على تنويه خاص من لجنة التحكيم ‏‎بمهرجان Palm Springs International Film Festival، وهو التنويه الذى يعتبر إشادة من قبل لجنة التحكيم بمستوى الفيلم وقدرته على المنافسة.

الفيلم الروائى القصير "حنة ورد" تدور أحداثه حول "حليمة" وهى امرأة سودانية تعيش فى مصر تعمل "حنانة" – ترسم الحنة للعروس قبل حفلات الزفاف – تذهب حليمة إلى حفلة حنة فى أحد المناطق الشعبية للقيام بعملها وإعداد العروس، بصحبه ابنتها "ورد" البالغة من العمر 7 سنوات والتى تتجول داخل الشقة وتستكشف المكان بفضول الأطفال.