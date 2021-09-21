شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر وهند صبرى ينعيان بطل أكتوبر المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان هاني شاكر في بيان صحفي بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ومجلس ادارة النقابة الشعب المصري وفخامة رئيس الجمهورية والقوات المسلحة وفاة بطل من أبطال أكتوبر ورئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي الذي أدي الأمانة بكل شرف وإباء وصمود وكان الفقيد الراحل أحد دعائم القوات المسلحة المصرية، مشاطرة الشعب المصري الحزن والوفاء ويحتسبه عند الله شهيدا ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

فيما نعت النجمة هند صبري الراحل، علي حسابها بموقع فيس بوك حيث قالت، "فقدنا اليوم واحدا من ابطال حرب أكتوبر المجيدة ومن فرضت عليه الظروف أن يقود سفينة مصر في وقت عصيب واستطاع الخروج بها بأمان ،رحم الله ‫ المشير محمد حسين طنطاوي وخالص العزاء لمصر كلها قيادة وشعبا".

ولد المشير محمد حسين طنطاوى فى 31 أكتوبر 1935، والتحق بالكلية الحربية سلاح مشاة وتخرج فى الدفعة 35 حربية وترقى فى المناصب حتى تولى وزارة الدفاع عام 1991، رقى إلى رتبة المشير فى أكتوبر 1993، واستمر فى منصبه حتى خروجه فى أغسطس 2012.

تدرج فى مناصبه حتى وصل قائدا للفرقة 16 مشاة ميكانيكى فى حرب أكتوبر، تم ترقيته إلى رتبة المشير حتى خروجه من الخدمة فى 2012، وشغل المشير طنطاوى منصب رئيس المجلس العسكرى فى 2011، وحصل على ميدالية جرحى الحرب، وميدالية الخدمة الممتازة، وميدالية العيد لعشرون للثورة وميدالية يوم الجيش.

فيما حصل على ميدالية 6 أكتوبر وميدالية الخدمة الطويلة وقلادة النيل، توفى فجر اليوم الثلاثاء، ذلك بعد رحلة طويلة من العطاء ومسيرة وطنية من أجل الحفاظ على مصر.