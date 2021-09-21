شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأفلام العالمية المشاركة في الدورة الـ5 لمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان الجونة السينمائي عن مجموعة من الأفلام العالمية المختارة التي ستعرض في دورته الخامسة، المقرر أن تقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.

على عكس ندرة الأفلام الجيدة في العام الماضي نتيجة لوباء كوفيد-19، فإن قائمة الأفلام العالمية التي تم إصدارها مع عودة المهرجانات السينمائية، جعلت عملية الاختيار أسهل من ناحية الوفرة وأصعب من ناحية الانتقاء، خاصة مع الوضع في الاعتبار، تنوع الأساليب الفنية والمواضيع والتنوع الجغرافي، إضافة إلى التوازن بين اختيار أفلام لمخرجين معروفين عالميًا ومخرجين صاعدين حققت أفلامهم نجاحًا وتميزًا حديثًا في الوسط السينمائي الدولي.

من المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا يشارك فيلمان فرنسيان هما "عالم آخر" لستيفان بريزي و"واقعة" لأودري ديوان، يدور الأول حول فيليب المدير التنفيذي لمجموعة صناعية، الذي يتعرض للحظة صعبة تضع حياته الأسرية والعملية على المحك وتدفعه لاتخاذ قرارات صعبة على جميع المستويات، بينما يدور "واقعة"، الذي حصد جائزة الأسد الذهبي في المهرجان المرموق، حول آن الشابة الفرنسية التي تحاول الإجهاض في فرنسا الستينيات حيث ما توده مُجرَم قانونيًا.

وفي نفس المسابقة، يشارك "غروب" للمخرج المكسيكي ميشيل فرانكو الذي يعود بفيلمه الأحدث من بطولة تيم روث الذي يلعب دور نيل بينيت البريطاني الثري الذي يقضي عطلته مع عائلته في منتجع فاخر في أكابولكو، والذي يبدو في البداية أنه لا يريد شيئًا، وكعادة أفلام فرانكو فإن التصاعدات تتكشف تدريجيًا دون إفصاح حواري، جراء حدوث وفاة في الأسرة، ويتوجب عليه العودة، وهو الأمر الذي يحاول نيل تأجيله. نافس الفيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا 2021.

تعليقًا على اختيارات هذا العام، قال انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي قائلًا: "متأثرين بصناع الأفلام وقصصهم التي حولوها إلى الشاشة من جميع أنحاء العالم، اخترنا مجموعة منتقاة من الأفلام التي ستحرك مشاعر الجمهور وتشجع على التفكير والتأمل فخور باختياراتنا وبرنامج الدورة الخامسة للمهرجان للغاية".

من فنلندا يشارك فيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بمشاهدة تيتانيك" لتيمو نيكي، وهو فيلم ذو أسلوب استثنائي يدور حول ياكو الكفيف المقيد بكرسي متحرك، والذي يود مقابلة حبيبته سيربا التي تقطن بعيدًا، ورغم إعاقته الشديدة وعدم مغادرته المنزل أبدًا دون مساعدة، إلا أنه يقرر قبول المخاطرة لتتحول رحلة قد تبدو عادية إلى فيلم طريق استثنائي، الأمر الذي جعله يفوز بجائزة الجمهور في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2021.

فيلم طريق آخر يشارك هو "مقصورة رقم 6" (فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا) ليوهو كوشمانين، الذي يدور بأكمله في مقصورة قطار، تتشكل فيها علاقة إنسانية شديدة الخصوصية بين امرأة فنلندية شابة وعامل منجم روسي، ورغم أنهما لا يتشابهان ظاهريًا، إلا أن الرحلة تكشف توقهما للتواصل الإنساني. فاز الفيلم بالجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي 2021.

للمخرج الصيني الشهير زانج ييمو يُعرض فيلم "ثانية واحدة" وهو الفيلم الذي افتتح مهرجان سان سباستيان السينمائي الدولي. تدور أحداث الفيلم في الصين خلال الثورة الثقافية، يهرب سجين مجهول الهوية من معسكر عمل، ويخاطر بكل شيء للبحث عن بكرة فيلم مسروقة تظهر فيها ابنته المفقودة منذ زمن طويل. يصادف في طريقه فتاة يتيمة بائسة تطاردها خسارتها الفادحة.

أما من كرواتيا فيشارك "مورينا" لأنتونيتا ألامات كوسيانوفيتش، وهو إنتاج مشترك مع البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وسلوفينيا، ويدور حول كسر العزلة التي يعيشها أب وابنته في جزيرة كرواتية بواسطة وصول صديق قديم للعائلة إلى منزلهما، فيتصاعد التوتر بين الأب وابنته. نال الفيلم جائزة الكاميرا الذهبية (جائزة أفضل عمل أول) في مهرجان كان السينمائي 2021.

أضاف أمير رمسيس المدير الفني للمهرجان قائلًا: "لطالما أُعجبنا بالمواهب العظيمة والقصص الملهمة التي تقدمها لنا الأفلام الروائية الطويلة. هنا في مهرجان الجونة السينمائي، سنظل مخلصين إلى الأبد لسعينا لمشاركة هذه الأفلام المذهلة مع جمهورنا من محبي السينما وصناع الأفلام الطموحين".

من مهرجان كان أيضًا، يشارك الفيلم الفائز بجائزة قسم "نظرة ما" وهو "إرخاء القبضات" (جورجيا، روسيا) لكيرا كوفالينكو، ويدور حول شابة تكافح للتخلص من قبضة الأسرة الخانقة في بلدة تعدين سابقة في أوسيتيا الشمالية، وهي ذات الأسرة التي تحبها قدر ما ترفضها. كما يشارك الفيلم الأحدث لجاك أوديار "الأولمبياد" (فرنسا)، الذي عُرض في مهرجان كان السينمائي 2021، وتدور أحداثه في باريس حيث تلتقي إميلي بكاميل، الذي ينجذب إلى نورا، التي تتعرف بشكل مفاجئ على أمبر. ثلاث فتيات وصبي يعيدون تعريف مفهوم الحب في العصر الحديث.

من المجر يشارك دينيش ناجي مخرج "ضوء طبيعي" (المجر، فرنسا، ألمانيا، لاتفيا)، الفائز بجائزة الدب الفضي - أفضل إخراج من مهرجان برلين السينمائي 2021 ، والذي تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية حول مزارع بسيط يعمل جنديًا في الجيش المجري ويجد نفسه شاهدًا على مذبحة جماعية مروعة.

أخيرًا، يشارك فيلم الممثلة والمخرجة الألمانية الشهيرة ماريا شرايدر "أنا رجُلُك"، الذي يحكي قصة ألما، الباحثة في متحف بيرجامون الشهير، والتي يتم إقناعها، للحصول على منحتها البحثية، بالمشاركة في بحث استثنائي يشترط عليها أن تمضي ثلاثة أسابيع مع إنسان آلي على هيئة رجل، مصمم وفقًا لشخصيتها واحتياجاتها، ويتمتع بذكاء صناعي يؤهله ليكون الرفيق المثالي لها.