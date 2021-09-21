هاني شاكر ينعي المشير طنطاوي: وداعاً أيها القائد العظيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نعى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، المشير محمد حسين طنطاوي، والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

ونشر شاكر، صورة المشير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "وداعاً أيها القائد العظيم رمز الوطنية والنضال".

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011م وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في 1 يوليو 2012م.

وأُحيل المشير للتقاعد بقرار رئاسي من الرئيس السابق محمد مرسي في 12 أغسطس 2012، ومنح قلادة النيل وعُيّن مستشارًا لرئيس الجمهورية.