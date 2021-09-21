مديحة حمدي تعتذر عن خبر وفاة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

اعتذرت الفنانة مديحة حمدي، عن إعلانها خبر وفاة الفنان الكبير سمير صبري، دون التأكد من ذلك.

وكتبت مديحة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "أيها السادة المحترمون أرجوكم لا تشركونا معكم في أخبار كاذبة تؤثر في الأرحام والزملاء.. أسفة جدا جدا الأخ والزميل الرائع أ/ سمير صبري، أعطاك الله الصحة ودوام العافية والعمر المديد.. وفعلا هذا درس لي شخصيا أن أتحرى الدقة والصدق في الخبر قبل أن أعلق.. ومرة أخرى أسفة جدا جدا أ/ سمير صبري دمت لنا ولجمهورك ومحبيك".

وكانت الفنانة مديحة حمدي كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "وداعًا الأخ والزميل سمير صبري.. أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان".

ومن جانبه؛ تواصل "الخليج 365" مع الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ونفت ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري، وقالت: "الكلام عن وفاة سمير صبري إشاعة، ونشرتها الفنانة مديحة حمدي عبر حسابها بموقع فيسبوك، دون التأكد من ذلك، والفنان الكبير بصحة جيدة، وما تردد عن ذلك لا أساس له من الصحة".