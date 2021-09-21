نهال عنبر تنفي وفاة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، ما تردد عن وفاة الفنان الكبير سمير صبري.

وقالت عنبر، في تصريح لـ"الخليج 365"، "الكلام عن وفاة سمير صبري إشاعة، ونشرتها الفنانة مديحة حمدي عبر حسابها بموقع فيسبوك، دون التأكد من ذلك، والفنان الكبير بصحة جيدة، وما تردد عن ذلك لا أساس له من الصحة".

وكانت الفنانة مديحة حمدي كتبت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "وداعًا الأخ والزميل سمير صبري.. أسكنك الله فسيح جناته وألهم أهلك وجمهورك الصبر والسلوان".

وبعد دقائق؛ قامت مديحة حمدي بحذف المنشور من حسابها بـ"فيسبوك".