17 فيلما في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط للدورة ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ حتى ٣٠ سبتمبر الجاري، بعضوية كلا من المخرجة البوسنية إينا سينديجارفيتش، الأكاديمي المغربي حسن الروخ، الفنان المصري كريم قاسم، المخرجة الإسبانية نايرا سانز فوينتس والناقد الألماني توماس كاسكي.

وتضم مسابقة الأفلام القصيرة لدول البحر المتوسط ١٧ فيلما، وهم: الروماني "لا أحد" للمخرج ميهانيا راريس هانتيو، المصري "يُحكى أن" للمخرج عبدالفتاح زيدان، التونسي "حفيد عائلة مراد" للمخرج أبانوب يوسف، الفلسطيني "أورانوس" للمخرجة آية أحمد مطر بيع، الفرنسي "تحت التراب" للمخرج ايريك ريبوت، السوري "حبل الغسيل" للمخرج محمود جقماقي، اليوناني "هانسل" للمخرج فيفيان باباجورجيو، المصري "باب معزول" للمخرج إسلام رزة، الإيطالي "أنا أحب" للمخرج سيمون بوزيلي، "يوم موت الرجل" من مصر إخراج محمد مالك، "نهاية المعاناة" من اليونان إخراج جاكلين لينتزو، "المسيرة الأخيرة" من الجزائر إخراج محمد نجيب العمراوي، "الموجة الأخيرة" من المغرب إخراج مصطفى فارماتي، "القصر الشرقي" من لبنان إخراج ليان ورينو، الفيلم الفرنسي المغربي "نشيد الخطيئة" للمخرج خالد معدور، "الوداع فيسنا" من سلوفينيا وأستراليا إخراج سارة كيرن، و"الشباب لا ينام" من فرنسا من إخراج بيرين لامي وكويكيا.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، أعلنت عن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط للدورة ٣٧، والتي تترأسها المنتجة الإيطالية انجريد ليل هوجتون، وبعضوية كلا من الفنانة الأسبانية كارلانيتو، المخرج السوري چود سعيد، المخرج المصري سامح عبدالعزيز والمخرج الفرنسي أوليفييه كوسيماك.

وتضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط ١٣ فيلما، وهم: الفرنسي "خوان"، الإسباني "هذه كانت الحياة"، المغربي "أناطو"، الفرنسي "الليل مكاننا"، المصري "وش القفص"، اليوناني "أكسبرس أسكوبيليتز"، المغربي "مرجانة"، السوري "الظهر إلى الجدار"، اللبناني "يوسف"، "هذه الليالي المظلمة" من البوسنة، "أسدين في الطريق إلى البندقية" من ألبانيا، "الطريق المسدود" من سلوفينيا، و"السباحة الحرة إلى الجبل الأسود" من ألبانيا.

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة ٥ أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.