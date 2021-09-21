ابنة منال الصيفي وأشرف مصيلحي تجري عملية جراحية.. وهكذا علّقت الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشفت المخرجة منال الصيفي، عن إجراء ابنتها "مريم" من الفنان أشرف مصيلحي، لعملية جراحية.

ونشرت منال، صورة لابنتها من غرفة العمليات مع والدها، وعلّقت عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "سلامتك يا مريم يا حبيبتي، ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة إن شاء الله يا قلب أمك".

يذكر أن أعمال المخرجة منال الصيفي حكاية "عائلة چي چي" من مسلسل "ورا كل باب ج 2" بطولة النجوم: هدى الإتربي وإسلام جمال وليلى عز العرب ونادين وهند عبد الحليم وغيرهم، من تأليف محمد الشواف.

بينما أخر أعمال أشرف مصيلحي مسلسل "الطاووس" في رمضان 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبدالعزيز، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم الدليل، بطولة النجوم: جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين وغيرهم.