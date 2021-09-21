"جاتلي اللي حبيتها بالتلاتة".. خطوبة الشاعر أحمد حسن راؤول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

أعلن الشاعر أحمد حسن راؤول، خطوبته، اليوم الثلاثاء.

ونشر راؤول، صورة من الخطوبة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "٢٠ - ٩ - ٢٠٢١.. جاتلي اللي حبيتها بالتلاتة.. باب الجمال اتفتحلي على أحلى اختراع.. اللي خلّت عقلي وقف وبقيت واقف على تكة.. تمت واتخطبنا.. الحمد لله".

يذكر أن أخر أعمال أحمد حسن راؤول مع الفنان رامي جمال، وهي أغنية "كنا ممكن نتفق" والتي طرحها يوم 19 أغسطس، عبر موقع "يوتيوب"، ضمن أغاني ألبومه الجديد "ولسه".

الأغنية من ألحان محمد حمزة، وتوزيع وميكساج وماستر أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.