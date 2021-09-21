الفنان المصري محمد رمضان يستعد لأغنية جديدة

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

كشف الفنان المصري ​محمد رمضان​ عن تحضيراته لأغنية جديدة يتعاون فيها مع مغني الراب الجزائري ​سولكينج بروك​.



ونشر محمد رمضان صورا برفقة سولكينج بروك على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا MR 1 & SOOLKING".

من جهة أخرى، صرح نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر بأنه لن يُقام أي حفل غنائي في مصر دون أن تصحبه فرقة غنائية مكونة من 8 عازفين على الأقل.

وأكد هاني شاكر أن هذا القرار سيعود بالنفع على المطربين والنقابة والموسيقيين.

وعن حفلات محمد رمضان التي تُقام بدون موسيقيين، أوضح شاكر أن "لا أحد فوق القانون"، وأن أي حفل لأي مطرب أو فنان مهما علا شأنه، لن يُقام دون فرقة غنائية، ومَن يخالف هذا القرار سيتعرض لعقوبة من النقابة، مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه مصري لاصطحابه 4 عازفين فقط في حفله، وإذا غنّى رمضان دون فرقة فسوف يتم تطبيق القانون عليه.

كان شاكر قد أوضح في تصريحات لوسائل إعلام مصرية أن فنان المهرجانات حسن شاكوش، لن يكون له مكان جديد في النقابة بعد مشكلته وإساءته إلى عازفي الإيقاع.

وصدر ضدّ شاكوش قرار بسحب تصريح الغناء السنوي الخاص به، ورغم تقديمه تظلماً على القرار إلى مجلس النقابة، إلا أن المجلس لم يناقش ذلك التظلم بعد، خاصة أن هناك فئة كبيرة بين الأعضاء ترفض فكرة وجوده بينهم في النقابة التي تضمّ أكثر من 20 ألف موسيقي.