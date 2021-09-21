إلهام شاهين توضح لمصراوي حقيقة تجاهل دعوة علي الحجار لتكريمه في"أيام الدراما"‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

هل تجاهلت إدارة مهرجان أيام الدراما العربية، دعوة الفنان علي الحجار لحضور تكريمه في حفل ثاني دورات المهرجان الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية.

الفنانة إلهام شاهين" الرئيسة الشرفية لأيام القاهرة للدراما العربية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علقت، قائلة :"مع كل التقدير والحب للفنان الكبير علي الحجار، أوضح فقط هنا أن إدارة المهرجان غير مسئولة عن قيام صحفيا بإخطاره بالتكريم، ولم يتم ذكر اسمه ضمن المكرمين في الحفل، وهذا للتوضيح فقط ولا دخل له إطلاقا بالاحترام للمكانة والقيمة الفنية له"

الفنان علي الحجار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، كشف أنه لم يعلم بأمر تكريمه، وقال "أنا صحيت الصبح لقيت أن الصديق حسين عثمان يقول أن هيتم تكريمي واستنيت هعرف ازاي بشكل رسمي عن تكريمي واكتشفت أنه بكرة"

وتابع :" حاجة تزعل إن حاجة زي دي تحصل ومحدش يقولي إني هيكون في حفلة بكرة"