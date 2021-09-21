محمد هنيدي يكشف سبب رفضه مشاهد القبلات في أفلامه:"بتكسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعاد النجم محمد هنيدي نشر مقطع فيديو قديم يكشف فيه عن سبب عدم تقديمه لمشاهد "البوس" في أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه يشعر بالخجل من تمثيل هذه المشاهد، ونفى أن يكون السبب الحقيقي هو الخوف من زوجته .

ونشر هنيدي مقطع من حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني يرد فيه على سؤال "مبتبوسش ليه في أفلامك"؟، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك ليرد قائلًا:" أنا كوميديان لا أجد نفسي في تمثيل هذه المشاهد وبتكسف".

ونفى خوفه من زوجته قائلا: "ليس خوفًا من زوجتي، لأني كنت بمثل قبل الزواج ولم أقدم هذه المشاهد".

واستكمل هنيدي ساخرًا: "البوس ده نصيب".

يتابع حاليا النجم محمد هنيدي ردود الأفعال حول فيلمه "الإنس والنمس".