قائد عظيم .. كارول سماحة تنعي المشير حسين طنطاوي ‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة تعازيها إلى القوات المسلحة في المشير الراحل محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

الفنانة كارول سماحة عبر صفحتها في موقع "تويتر"، كتبت :"نتقدم بأحر التعازي لفقدان قائد عظيم أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية وزير الدفاع السابق المشير طنطاوي تعازينا للقوات المسلحةً وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية ".

الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن اليوم الحداد الرسمي الوطني في البلاد، بعد وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق.

وتوفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.