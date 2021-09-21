فن ومشاهير

"شطب نهائي".. وكيل الموسيقيين يكشف لمصراوي تطورات أزمة حسن شاكوش‎‎

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

إلى أين وصلت أزمة مغني المهرجانات حسن شاكوش الموقوف من نقابة المهن الموسيقية؟ وماهو موقف التظلم الذي تقدم به على العقوبات الصادرة ضده.

المايسترو محممد أبو اليزيد"وكيل نقابة المهن الموسيقية"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"حسن شاكوش تم شطبه نهائيا من النقابة، بعد تعدد الأزمات والمخالفات التي أرتكبها في حق الجمهور، وفي حق الموسيقيين أيضا".

وأضاف :"مجلس النقابة لم ينظربعد التظلم الذي تقدم به، ومن غير الوارد نظره في الوقت الحالي".

نقابة المهن الموسيقية كانت قد قررت سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة، وإيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين، وإلزامه بسداد أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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