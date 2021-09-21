نبيل الحلفاوي ينعى المشير طنطاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

نعى الفنان نبيل الحلفاوي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

الفنان نبيل الحلفاوي عبر صفحته في موقع تويتر، كتب :"رحم الله المشير طنطاوي وجزاه خيرا بقدر حبه وعطائه لوطنه وشعبه، أسكنه الجنة وألهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسكينة".

توفى المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.