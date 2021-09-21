لقاء سويدان تكشف عن أحدث ظهور لمروان خوري وخطيبته "ندى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة لقاء سويدان، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كشفت فيها عن أحدث ظهور للنجم اللبناني مروان خوري وخطيبته "ندى".

وعلقت "لقاء" على الصور: "كانت أمسية جميلة يا أعز الناس.. مع صديقي الغالي مروان خوري وخطيبته القمر ندى".

يذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري احتفل في شهر يوليو الماضي على خطبته لفتاة من خارج الوسط الفني تدعى "ندى"، وذلك بعد سنوات من عزوفه عن الزواج.

كما أعلن وقتها أن حفل الزفاف سيكون بين العاصمة اللبنانية بيروت، ومدينة دبي الإماراتية، خلال شهر سبتمبر الجاري.