محمود الليثي ينشر صورة لوالدته مع القمر.. وهكذا علّق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشر الممثل محمود الليثي، صورة لوالدته أمام النيل، ووجه لها رسالة خاصة.

الصورة نشرها الليثي عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "كنت قاعد مع الست الحلوة دي في مكان على النيل.. قالتلي صورني مع القمر قولتلها ماشي.. بس بعد ما خدت الصورة اكتشفت إن القمر جنبها ولا حاجة.. عشان هي اللي بتنور حياتنا كلنا".

أضاف في رسالة لوالدته: "ربنا يخليكي لينا يا ست الكل وميحرمناش أبدا من دعوتك الحلوة".

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي مسلسل "بين السما والأرض" والذي عُرض في رمضان 2021، مع النجوم: هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر وغيرهم.

"بين السما والأرض" سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة سينرجي.