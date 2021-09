البطل الخارق "شانغ-تشي" يبقى مهيمنا على شباك التذاكر في أميركا الشمالية

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





لوس انجليس: حافظ "شانغ-تشي" أول بطل خارق آسيوي من سلسلة أعمال "مارفل" على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، للأسبوع الثالث على التوالي، بحسب أرقام موقتة صادرة عن مجموعة "إكزيبتر ريلايشنز" المتخصّصة في هذا المجال.

وحصد "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" من إنتاج استوديوهات "ديزني" 21,7 مليون دولار في أسبوعه الثالث في الصالات، لترتفع عائداته الإجمالية إلى 176,9 مليوناً.

وبقي الفيلم الكوميدي العائلي "Free Guy" في المرتبة الثانية في الأسبوع السادس من عرضه في الصالات، محققا 5,2 ملايين دولار من العائدات (108,6 ملايين في المجموع).

وتلاه في المرتبة الثالثة الفيلم الجديد لكلينت إيستوود "CRY MACHO" الذي حصد 4,5 ملايين دولار.

ويندرج "CRY MACHO" في سياق أفلام الويسترن التي حقّق الممثل نجومية بفضلها. ويؤدّي فيه كلينت إيستوود دور بطل الروديو السابق مايك ميلو الذي يُكلّف بمهمّة أخيرة. وقام النجم البالغ من العمر 91 عاما أيضا بإخراجه.

أما المرتبة الرابعة، فكانت من نصيب فيلم الرعب "كانديمان" الذي بلغت إيراداته 3,5 ملايين دولار (53,2 مليونا في المجموع).

وحلّ خامسا فيلم رعب آخر هو "MALIGNANT" تراجع مرتبتين وسجّل 2,7 مليون دولار من العائدات.