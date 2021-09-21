"رحلة إبداعية حول المملكة" تختتم فعاليات محطة القصيم

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"الخليج 365": اختُتمت فعاليات محطة القصيم، وهي المحطة قبل الأخيرة ضمن مبادرة "رحلة إبداعية حول المملكة" الهادفة لاستقطاب وإلهام أبرز المواهب السعودية في قطاعَي الإعلام والترفيه. أقيمت الفعاليات في موفي سينما النخيل بلازا، في إطار التعاون المشترك بين "الهيئة العامة للترفيه" في المملكة العربية السعودية" و"أكاديمية MBC"، مع "موفي سينما".

شهدت الفعاليات التي امتدت من 13 ولغاية 15 سبتمبر إقبالاً كبيراً من المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في تجارب الأداء ضمن مختلف اختصاصات قطاعَي الإعلام والترفيه، حيث بلغت أعداد من تقدموا لاختبارات تجارب الأداء أمام لجنة التحكيم أكثر من 85 موهبة في مختلف الاختصاصات، فاز منهم 16 موهبة.

في موازاة ذلك، تخلل الفعاليات في اليوم الأول إطلاق عددٍ من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية التي شهدت بمجملها حضوراً من قبل الجمهور والمدعوّين إضافةً إلى المحاضرين والمتخصصين الذي قاموا بإدارة تلك الندوات والورش. كما قدم نجم الخدع البصرية صالح العبيدي ندوة خاصة تخللها العديد من استعراض ألعاب الخفة والخداع البصري.

من جانب آخر، شهدت الفعاليات حضوراً لوجوه من الوسط الإعلامي والفني والإبداعي، بالإضافة إلى حكّام تجارب الأداء، والخبراء والاختصاصيين الذي أدراوا الجلسات الحوارية وورش العمل، وأبرزهم: الفنانة أميرة محمد، الممثل عبد الله المزيني، الصحفية ومقدمة البرامج الإذاعية والتلفزيونية سهى الوعل، رئيس الاتحاد الأميركي للخداع البصري صالح العبدي، المنتج والمخرج والممثل عبد الرحمن الجندل، بالإضافة إلى عبد العزيز الزامل – مدير إدارة تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه، فهد الاسطاء – سيناريست وناقد سينمائي، فايز بن جريس – ممثل، فارس المدني – مطرب وعازف.

الجدير ذكره أن ختام "رحلة إبداعية حول المملكة" سيقام في العاصمة الرياض، إلى جانب حفل ضخم يضم العديد من الفعاليات الترفيهية البارزة.

أسماء الفائزين والفائزات بتجارب الأداء في القصيم:

1. التقديم الإذاعي – رجال: سعيد القلادي

2. الغناء – رجال: وافي المطيري

3. عزف العود – رجال: عبد الله المطيري

4. كتابة السيناريو – نساء: عفاف الريس

5. الشعر – رجال: حسن الحارثي

6. إخراج سينمائي – رجال: يزيد الحنطي

7. الخداع البصري – رجال: ماجد العنزي

8. المكياج السينمائي – نساء: العنود السالم

9. التمثيل – طفل: أحمد الغامدي

10. التمثيل – طفلة: ناريز الرعوجي

11. الرسم – نساء: ضي الحربي

12. تمثيل سينمائي – رجال: فيصل الحربي

13. تمثيل مسرحي – رجال: فايز سفر

14. حكواتي – رجال: عبد الله الهوساوي

15. برودكاست – رجال: عبد المجيد العتيبي

16. فريق كوابيس: محمد الحربي

