شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة يارا أغنيتها الجديدة "أنا رحت منك"، والأغنية من كلمات الشاعر حسين السيد ، وألحان الموسيقار الدكتور طلال ، وتوزيع زيد نديم ، وإشراف خالد أبو منذر.

ومن كلمات الأغنية:

أنا رحت منك وانت اللي تعرف من إمتى

أنا غبت عنك وانت اللي عايز كده انت

مابغيرش خلاص ما بخافش عليك

مبقاش للقلب نصيب حوليك

زعلان من إيه مش ده طلبك

وحتزعل ليه مش ده أمرك

جاي بتدور وتسأل بعد ايه

هو فين اللي انت بتدور عليه













وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا، 6 أغنيات من ألبومها الخليجى "غير الناس"، هم، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وأغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.