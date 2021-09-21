شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ينعى المشير طنطاوى: رحل أحد حماة مصر ورجال جيشها المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان خالد الصاوى، المشير محمد حسين طنطاوى، الذي وافته المنيه، صباح اليوم الثلاثاء، ونشر الصاوى، صورة للفقيد للراحل عبر حسابه علي موقع "فيس بوك"، وعلق عليها بقوله تعالى: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".



خالد الصاوي

وقال خالد الصاوى فى نعيه للمشير طنطاوى، "ينعي الفنان خالد الصاوي أحد حماة مصر ورجال جيشها المخلصين السيد المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق، نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته"، وطالب خالد الصاوي من جماهيرة ومتابعيه علي فيس بوك، الدعاء للراحل المشير محمد حسين طنطاوي، قائلا: "نسألكم الدعاء والفاتحة".

وانتقل إلى رحمة الله- تعالى- المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق،

يشار إلى أن المشير طنطاوي، ولد في الحادي والثلاثين من أكتوبر عام 1935 تخرج في الكلية الحربية المصرية في العام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وعمل المشير الراحل ملحقا عسكريا لمصر في باكستان في العام 1975 ثم في أفغانستان.

وفي العام 1991، عين المشير طنطاوي في منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، وحصل على رتبة المشير بعد ذلك بعامين، و في 11 فبراير 2012، تولى رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وظل حتى قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستوري وتسلم منصبه في الأول من يوليو 2012.