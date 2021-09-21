شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة و مى كساب و عزيز الشافعى ينعون المشير محمد حسين طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وغردت النجمة كارول سماحة عبر حسابها على تويتر، قائلة:" نتقدم بأحر التعازي لفقدان قائد عظيم أخرج مصر من أصعب لحظة تاريخية وزير الدفاع السابق المشير طنطاوى تعازينا للقوات المسلحةً وتقديرنا لبطولاتهم ولجهودهم السابقة والحالية ".



كارول سماحة

وكتب عزيز الشافعى:" انا لله و انا إليه راجعون، نترحم على سيادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق و بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة وخاصة معركة المزرعة الصينية ، و نثني عليه ولا نزكيه على الله ، رحمه الله و أسكنه فسيح جناته".



عزيز الشافعى

وقالت الفنانة مي كساب، "إنا لله وإنا إليه راجعون القائد والأب سيادة المشير طنطاوي في ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعاء".