شكرا لقرائتكم خبر عن شادية وإسماعيل ياسين ومحمد فوزى ومديحة يسرى فى صور بالألوان من "بنات حواء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عشاق ومحبو النجمة الكبيرة الراحلة شادية، عبر حسابهم على موقع "إنستجرام"، من جديد عن صور معدلة وملونة لدلوعة السينما المصرية مع النجوم إسماعيل ياسين ومحمد فوزى ومديحة يسرى، من أحداث فيلم "بنات حواء"، الذى عرض لأول مرة منذ نحو 57 عاما وتحديدا يوم 1 مارس عام 1954.



شادية ومحمد فوزى



شادية وإسماعيل ياسين

فيلم بنات حواء، بطولة شادية، إسماعيل ياسين، محمد فوزى، مديحة يسرى، زينات صدقى، هند رستم، عبد الغنى قمر، وكوكبة كبيرة من النجوم والممثلين، من تأليف أبو السعود الإبيارى، سيناريو وإخراج نيازى مصطفى.



شادية ومديحة يسرى

وتدور أحداث الفيلم، حول "عصمت" صاحبة محلات الصبا والجمال للأزياء مضربة عن الزواج، قامت بتأسيس جمعية "المرأة تساوى الرجل" لمناهضة الرجال، وانضم للجمعية كل العوانس من النساء، وأثناء ذهاب عصمت لحضور أحد اجتماعات الجمعية، صدمت بسيارتها راكب الدراجة الرسام وحيد فتحى، الذى كان يحمل لوحة فنية ليشترك بها فى المعرض الفنى، لكن اللوحة تمزقت ويتعرف عليها وحيد عن قرب، ويبدأ فى مطاردتها بشتى الطرق بعد أن أحبها، يحاول تحريك مشاعرها بكافة الخدع دون جدوى، وتتوالى أحداث الفيلم فى إطار كوميدى.









يأتى هذا بعدما سبق وكشف عشاق النجمة الكبيرة الراحلة، عن صور تم تلوينها أيضا من كواليس تصوير فيلم "الزوجة 13"، مع النجم رشدى أباظة والنجمة شويكار، الذى عرض لأول مرة يوم 5 مارس عام 1962.



