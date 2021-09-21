الفنان المصري هاني سلامة يكشف كواليس دخوله عالم الفن

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

كشف الفنان المصري هاني سلامة كواليس دخوله إلى عالم الفن، وتفاصيل أول لقاء له مع المخرج العالمي يوسف شاهين.



وقال هاني سلامة في حواره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" إن بداية مشواره كانت مع الإعلانات.

وأضاف:" زمان في عام 1995 كنت بلعب في ترابيزة بلياردو في أرض الجولف وصاحب صالة البلياردو عرض عليا أعمل إعلانات في التلفزيون ".

وتابع هاني سلامة :" لم أفكر مطلقا أن أقوم بتصوير إعلانات ووافقت على طلبه وتوجهت لمكتب الأهرام وعرض عليا المكتب التمثيل وتوجهت لمكتب المخرج يوسف شاهين، وفي ذلك الوقت لم أكن أعرف شيئا عن التمثيل ولم أفكر في الالتحاق بمجال التمثيل ".

وأكمل هاني سلامة :" في فترة دخولي الجامعة تواصل معي المخرج خالد يوسف مساعد يوسف شاهين وذهبت لمكتب يوسف شاهين ورشحني لفيلم معه".

وأضاف سلامة:" عملت بروفات على دوري مع خالد يوسف لمدة أسبوعين، ثم توجهت لمقابلة المخرج يوسف شاهين لأول مرة ".

ولفت هاني سلامة:" أول سؤال وجهه يوسف شاهين لي كان (شفت أفلام إيه ليا؟)، ورديت عليه قلت له الناصر صلاح الدين، وقال يوسف شاهين "طب فيلم باب الحديد"، فقلت له " لأ مشفتهوش"، ورد عليا شاهين "أنت حمار "، وأنا مكنتش مقدر قيمة المخرج يوسف شاهين الكبيرة".

وتابع هاني سلامة:" يوسف شاهين تحدث معي في موضوعات عامة وسألني عما أحب وقلت له أحب الغناء وطلب مني الغناء له، ثم طلب مني الغناء في حضور يوسف شاهين، ثم طلب مني الغناء أمام الفتاة التي سأقوم بالتمثيل أمامها في فيلم المصير ، وقال لي آنذاك" "غني في عنيها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان هاني سلامة كان مسلسل "بين السما والأرض" الذى عرض في موسم رمضان الماضي.