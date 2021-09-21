شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات معرض العين للكتاب في الإمارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

تنطلق، الثلاثاء، فعاليات معرض العين للكتاب 2021 في دورته الـ 12 بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعلن مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي عن البرنامج الثقافي لمعرض العين للكتاب 2021

ويأتي المعرض ذلك تحت رعاية الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين بدولة الإمارات.

وتقام الفعاليات في مكتبة زايد المركزية على مدار 10 أيام متواصلة مستقبلاً زائريه على مساحة تزيد عن 4 آلاف متر مربع بمشاركة نخبة متميزة من الكتاب والمثقفين .

ويتضمن البرنامج الثقافي 24 جلسة حوارية تعقد ما بين جلستين و3 جلسات يومياً لأكثر من 50 متحدثاً حول 5 مواضيع رئيسية تشمل التراث والأدب والشعر والفكر والفنّ لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للدولة خلال الخمسين عاماً الماضية.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "يسعدنا أن نقدّم برنامجاً غنياً ومتنوّعاً لمعرض العين للكتاب هذا العام، نفتح به آفاقاً جديدة أمام المجتمع والقارئ في منطقة العين".

وأضاف: " تم تصميم الفعاليات لتحتفي بإرثنا الثقافي طوال الخمسين عاماً الماضية، ومن صنعوه من أدباء وشعراء ومبدعين.. وسنسلط الضوء أيضاً على حاضرنا والمواهب الناشئة التي من شأنها أن تصنع الخمسين المقبلة.. ونتطلع إلى تجربة استثنائية وغنية نأمل من خلالها أن يستردّ الحراك الثقافي المجتمعي عافيته بعد الجائحة، وأن يكتسب رونقاً جديداً مع عودة الحياة لشكلها الطبيعي".

يشارك في البرنامج الثقافي نخبة من أبرز المتحدّثين من ضمنهم زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وإيزابيل أبو الهول الرئيسة التنفيذية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، والدكتور عبد الله الغذامي، الناقد والأكاديمي السعودي، وقائمة من أبرز الشخصيات الثقافية التي من شأنها أن تثري دورة هذا العام .

ويضم البرنامج مجموعة من الكتّاب والفنانين منهم الباحث سلطان العميمي، وأحمد بن ثاني، وأسماء صدّيق المطوّع، وعادل خزام، ولولوة المنصوري، وعلي أبو الريش، وعدد من الشعراء من ضمنهم إبراهيم الهاشمي، ومحمد بن راشد الشامسي، وعوض بن السبع الكتبي، والمسرحي صالح كرامة وغيرهم .

وتستعرض جلسات المعرض محور التراث في خمس جلسات بعنوان، زايد والعين، أثر المكان في وجدان القائد المؤسّس، والعين.. إرث الخمسين بين التراث العالمي والهوية الوطنية، والعين في قائمة التراث الثقافي العالمي.. تجربة عربية رائدة، والأثر والإرث.. نظرة على القلاع والحصون في مدينة العين، والعين ومشاريع البحث الميداني.

كما تعقد 11 جلسة في إطار محور الأدب وتشمل، اللغة العربية والتواصل الحضاري، ومستقبل الأدب الإماراتي: الكتّاب الشباب ورؤية الخمسين المقبلة، وذخائر إماراتية: 50... رسموا الخمسين، والكاتب الإماراتي والجوائز الأدبية في 2021، وأدبيّات العين.. إبداع يرصد ملامح المرأة والمكان، والكاتب الإماراتي بلغات العالم، والرواية في الإمارات بين الموروث الشعبي والنصّ الأدبي، والعين.. قصص في كتابات الرحّالة، وأدب الأطفال.. تجارب رائدة برؤية نقدية، وملامح الماضي بأنامل فتيات المستقبل، وأساسيات فنّ الخطابة ومهارات القيادة.

وفي محور الشعر تعقد جلستان بعنوان، تاريخ القصيد.. شعراء العين يحتفون بـ 50 عاماً من الإبداع، والعين في عيون الشعراء.. أمسية شعرية.

وفي محور الفكر تعقد ثلاث جلسات، بعنوان، مئوية الإمارات وطموح زايد، والهوية في الرواية النسائية الإماراتية، ودور التاريخ الشفاهي في تعزيز الهوية الوطنية.

كما تعقد ثلاث جلسات أيضا لتغطية محور الفنّ: نجوم في سماء الإمارات، والإنتاج الدرامي والموسيقي الإماراتي.. الواقع وأسئلة المستقبل، وفنّ وأضواء ومواهب إماراتية.. مهرجان العين السينمائي.

تجدر الإشارة إلى أن معرض العين للكتاب 2021 يحتفي بعام الخمسين لدولة الإمارات ببرنامج غنيّ بالفعّاليات المتنوّعة، التي تشمل إلى جانب الجلسات الحوارية الثقافية، برامج موجّهة للأطفال، وعروضاً ترفيهية وتثقيفية وورش عمل لتنمية المهارات.

وأكّدت إدارة المعرض بمركز أبوظبي للغة العربية التزامها بأعلى معايير الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزوّار والعارضين والعاملين في المعرض، حيث يشترط حصول الزوّار من 16 سنة فما فوق ،على جرعتي لقاح كوفيد-19 لدخول المعرض، كما يتوجّب إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) لا تزيد مدتها على 48 ساعة لجميع العارضين والمشاركين والزوّار من عمر 12 سنة فما فوق. ويتوجّب على جميع الزائرين تفعيل تطبيق الحصن في هواتفهم الذكية.

وسيتم فحص درجة الحرارة عند المداخل، وفرض حزمة من إجراءات السلامة والتباعد الاجتماعي وتحديد أعداد الزوّار المتواجدين داخل قاعات المعرض وداخل أجنحة العارضين.

ويتوجّب على الزوّار من مختلف الفئات العمرية التسجيل مسبقاً للحصول على بطاقة دخول إلكترونية، عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية الخاص بمعرض العين للكتاب.