فيديو – سلاف فواخرجي تنهار في عزاء والدها بحضور نجوم سوريا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيل مراسم دفنه لأيام عدة، ودّعت الفنانة السورية سلاف فواخرجي والدها السيد محمد، بعدما فُجعت بوفاته يوم الأربعاء الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو من تشييع الراحل ومراسم العزاء، وظهرت سلاف إلى جانب زوجها المخرج وائل رمضان وابنيها وشقيقها الذي تم تأجيل الدفن الى حين وصوله إلى سوريا بسبب إقامته خارج البلاد.

وبدت النجمة السورية مفجوعة وحزينة وانهارت من شدّة الحزن، خاصة أن علاقتها بوالدها لطالما كانت مميزة وقائمة على الحب والصداقة.

وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن في سوريا لمواساة سلاف، وفي مقدّمهم: أسعد فضة، دريد لحام، أمل عرفة، شكران مرتجى، عبدالمنعم عمايري، رشيد عساف، ناهد الحلبي، وفاء موصللي وغيرهم.

كذلك حرصت سلاف على شكر محبيها من خلال منشور على تطبيق “إنستغرام” كتبت فيه: “عميق الشكر والامتنان الى كل من واسانا بمصابنا الأليم بفقدان والدنا محمد فواخرجي رحمه الله بمشاركتنا مراسم الدفن، وبحضور العزاء في اللاذقية ودمشق، وبإرسال الورود، وبالاتصال الهاتفي، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكل كلمة قيلت وكُتبت، وبكل دعاء من قلوب صادقة. أصدقاء الفقيد أطال الله في أعماركم، الأقارب، الأصدقاء، الزملاء الفنانين، السادة الوزراء وأعضاء مجلس الشعب، والجهات الرسمية والشخصية وجميع المُحبين أكرمتمونا وخفّفتم عنّا حزننا”.

وكانت نقابة الممثلين في سوريا قد أعلنت عن الخبر الحزين من خلال منشور تعزية للنجمة السورية بفقدانها والدها.