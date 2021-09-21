إيميه صياح تروي قصة تعرفها إلى زوجها.. وتكشف سر غيابها عن “السوشيال ميديا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت الفنانة اللبنانية، إيميه صياح، عن قصة تعرفها إلى زوجها فريد نجار، موضحة أنهما كانا يدرسان معاً في نفس الجامعة، واشتركا في مسرحية واحدة، ومن هنا بدأت قصة الحب بينهما.

وقالت صياح، خلال فقرة ردها على أسئلة متابعيها عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”: “كنا بنفس الجامعة، كل واحد اختصاص مختلف.. بس مثلنا سوا بمسرحية قصة طويلة وحلوة”.

وكشفت الفنانة اللبنانية عن سبب غيابها عن “السوشيال ميديا”، خلال الفترة الماضية، معلقة: “الأمومة، التصوير، العيلة.. بس عم حاول لاقي وقت أكتر للسوشيال ميديا”.

أما عن أسعد لحظات حياتها، فعقبت: ‘”هني لحظتين والفرق بيناتن ثواني.. لحظة اللي عطيوني فيها ابني بس خلق، واللحظة اللي عطيوني فيها بنتي”.

وأشارت إلى أن أهلها كانوا أول الداعمين لها، عندما اتخذت قرار دخول الوسط الفني، متمنية من الله أن يحفظهم لها من كل شر.

أما عن موعد عرض الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”، فقالت إنه سيتم عرضه قريباً، وتحديداً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، واصفة أول مشاركة لها مع النجم السوري تيم حسن في هذا العمل بأنها “مشاركة مش عادية”.

وكانت قد شاركت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها في “إنستغرام”، صورةً من كواليس الجزء الخامس والأخير من مسلسل “الهيبة”. وظهرت في الصورة وهي تقف إلى جانب النجم السوري تيم حسن. وتُعتبر هذه المرة الأولى التي تنشر فيها صورةً وهي برفقته، مُعربةً عن سعادتها البالغة للمشاركة في هذا العمل، واصفةً إياها بالأكثر من رائعة.

وعلَّقت الفنانة اللبنانية على هذه الصورة، قائلةً: “والتصوير مستمر.. (الهيبة جبل) قريباً جداً.. مع جبل الهيبة النجم تيم حسن، اللي كانت التجربة معه أكثر من رائعة، كانت ملهمة، وممتعة ومغنية”.