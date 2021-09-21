أمير كرارة بطل الجزء الثاني من “هجمة مرتدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد النجم المصري أمير كرارة مشاركته في الجزء الثاني من “هجمة مرتدة” وتجسيده دور البطولة، في المسلسل الذي سيخرجه أحمد نادر جلال، وسيعرض في رمضان المقبل.

وأضاف، خلال كلمته على هامش فاعليات مهرجان المسرح العربي في دورته الـ38، أن “مسلسل “الاختيار” بجزئيه جعل صغار السن يفهمون المعنى الحقيقي للوطن، وأهمية الدفاع عنه ضد محاولات للعبث بمقدراته”.

وشارك كرارة النصائح لطلاب معهد الفنون المسرحية، مشيراً إلى أهمية وقيمة المسرح المصري لما له من دور في تشكيل خبرات الفنان.

“هجمة مرتدة” من كتابة باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، وشارك في بطولته مع الممثل أحمد عز كل من ماجدة زكي، هند صبري، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، خالد أنور، محمد جمعة، مايان السيد، وأحمد فؤاد سليم وآخرين.