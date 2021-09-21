شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى رحيل فايزة أحمد.. أفلام مهمة أرّخت لمشوارها الغنائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء مع ذكرى رحيل المطربة الراحلة فايزة أحمد التي اشتهرت بغنائها قائمة من أبرز الأغانى التي لا تزال محفورة بذاكرة الموسيقى بعدما تألقت بصوتها وغنت لكبار الملحنين والمؤلفين طيلة سنوات حياتها ومسيرتها التي امتدت طويلاً حتى توفيت يوم 21 سبتمبر من عام 1983.

وخلال التقرير التالى نسلط الضوء على مجموعة من أبرز الأفلام القليلة التي شاركت فيها مستندة فيها لنجوميتها بعالم الغناء مثلما يظهر خلال السطور التالية.



فايزة احمد

"تمر حنة"

أحد أبرز افلامها التى شاركت فيها إلى جانب نعيمة عاكف ورشدى اباظة واحمد رمزى، واشتهرت به بأغانى عديدة أبرزها أغنية "تمر حنة".

"المليونير الفقير"

شاركت أيضًا مع إسماعيل ياسين بفيلم "المليونير الفقير"، والذى تم عرضه عام 1959.



فايزة احمد فى صورة اخرى

"ليلى بنت الشاطئ"

بنفس السنة أيضا عام 1959 شاركت بفيلم آخر هو ليلى بنت الشاطئ مع النجمين ليلى فوزى ومحمد فوزى.

"أنا وبناتي"

فيلم آخر شاركت فيه هو انا وبناتي (1961)، والتى شاركت فيه إلى جانب صلاح ذو الفقار وناهد شريف.