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كيف علق حسن الرداد على تسلمه تكريم سمير غانم ودلال عبدالعزيز بمهرجان الفضائيات؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشر الفنان حسن الرداد، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، من حفل مهرجان الفضائيات العربية الذي أقيم مساء السبت الماضي.

وبدا على "الرداد" الحزن، خاصة أن هذا هو الظهور الأول له بعد رحيل النجمة دلال عبدالعزيز منذ شهرين.

وعلق الفنان الشاب قائلا: "من تكريم مهرجان الفضائيات العربية لأسطورة الكوميديا سمير غانم، والنجمة الغالية دلال عبدالعزيز".

يذكر أن الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا في 20 مايو الماضي، بينما رحلت النجمة دلال عبدالعزيز عن عالمنا في 7 أغسطس الماضي.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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