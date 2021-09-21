صابرين تروج لفيلمها الجديد "عروستي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روجت الفنانة الكبيرة صابرين، لأحدث أفلامها "عروستي" وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

ونشرت صابرين البوستر الدعائي للعمل، وعلقت قائلة: "فيلم عروستي ".

فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، محمود البزاوي، صابرين، زينب غريب، مروان يونس، وهو من إخراج محمد بكير.

واحتفل نجوم العمل بالعرض الخاص للفيلم مساء أمس الإثنين بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم: شريف رمزي، صابرين، مصطفى درويش، جميلة عوض، حسن أبو الروس، عمرو عابد، وآخرون

من ناحية أخرى تشارك صابرين في بطولة الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" أمام النجم محمد هنيدي، كما تشارك في بطولة فيلم "200 جنيه" أمام النجوم ليلى علوي، إسعاد يونس، أحمد السقا، ويعرض حاليا بالسينمات.