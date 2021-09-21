إتاحة الأعمال الكاملة للأديب نجيب محفوظ مجانا

محمد الفلاح - الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

أعلنت مؤسسة "هنداوي" في مصر، تعاقدها مع أسرة الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب نجيب محفوظ لنشر أعماله الكاملة عبر منصاتها الإلكترونية.



و"مؤسسة هنداوي" مؤسسة مصرية غير هادفة للربح، تتيح مئات الكتب على منصتها الإلكترونية بشكل مجاني، سواء للقراءة بشكل مباشرة أو تحميلها.

وقالت المؤسسة، في بيان، إنها "ستُتيح أعمال نجيب محفوظ من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة وكل ما أُنتج العامَ القادم؛ لتكون في يد القارئ العربي عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق "هنداوي كتب"، بصفة مجانية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التعاقد يأتي "انطلاقًا من رؤية مؤسسة هنداوي ورسالتها التنويرية في تحقيق الريادة في إثراء المعرفة وإتاحتها للناطقين باللغة العربية في كل أنحاء العالم".

وأكدت أن "التعاقد يأتي استكمالًا لنشر أعمال العديد من كبار المفكرين والأدباء، أمثال: طه حسين، ويوسف إدريس، وزكي نجيب محمود، وفؤاد زكريا، وحسن حنفي، وعبد الغفار مكاوي، وغيرهم".

وشددت "هنداوي" في بيانها على أنه "تأمل أن تعكس إصداراتُها دائمًا تطلعاتِ القارئ العربي من أجل إثراء العقل، وقدح الذهن، وإشعال الفكر، بأفضل محتوًى عربيٍّ وعالمي، تأتيكم به عبر منصاتها الإلكترونية".